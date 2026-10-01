Pornografie im Klassenchat: Was Schulen tun können

Dick-Pics, Pornovideos und fremde Erwachsene im Online-Chat: Was Kinder und Jugendliche in der virtuellen Welt erleben, macht auch vor dem Schulhof nicht halt. Zwei Schulen in Neusiedl am See (Burgenland) setzen deshalb auf Auklärung und Prävention. Neben Mathe, Deutsch und Englisch lernen die Kids dort auch den richtigen Umgang mit sexualisierten Inhalten.
Es war die Stille in der Pause, die Margit Luisser (52) stutzig machte. Als die Pädagogin für Mathematik, Physik, Chemie und digitale Grundbildung im Schuljahr 2020/21 – also mitten in der Corona-Pandemie – die Leitung der Sport-Mittelschule und der Polytechnischen Schule in Neusiedl am See übernahm, beobachtete sie Kinder, die kaum noch miteinander sprachen. „Sie starrten lieber in ihre Handys und liefen wie ferngesteuert umher“, erinnert sie sich. Luisser zog eine Konsequenz: Die Handys mussten aus dem Schulalltag verschwinden! Also wurde „Handygarage“ angeschafft. Aufgesperrt wird sie erst am Ende des Schultages.
Diese Maßnahme gegen übermäßigen Handy-Konsum führte die Schule bald zu einem weitaus größeren Thema, als sich besorgte Eltern an die Schule wandten.
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