Pornografie im Klassenchat: Was Schulen tun können

Es war die Stille in der Pause, die Margit Luisser (52) stutzig machte. Als die Pädagogin für Mathematik, Physik, Chemie und digitale Grundbildung im Schuljahr 2020/21 – also mitten in der Corona-Pandemie – die Leitung der Sport-Mittelschule und der Polytechnischen Schule in Neusiedl am See übernahm, beobachtete sie Kinder, die kaum noch miteinander sprachen. „Sie starrten lieber in ihre Handys und liefen wie ferngesteuert umher“, erinnert sie sich. Luisser zog eine Konsequenz: Die Handys mussten aus dem Schulalltag verschwinden! Also wurde „Handygarage“ angeschafft. Aufgesperrt wird sie erst am Ende des Schultages.