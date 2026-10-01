Irland gegen Österreich – ab 20.45 Uhr LIVE

Dort werden laut Rangnick entweder Florian Wiegele oder Alexander Schlager das Tor hüten. In Irland wird es Wiegele sein, bestätigte Rangnick bereits nach dem Abschlusstraining und vor dem Abflug am Mittwochnachmittag in Wien. Der 2,05-Meter-Mann von Viktoria Pilsen kommt zu seinem zweiten Länderspiel. „Er hat es im Training wieder richtig gut gemacht, spielt in seinem Verein auch jedes Spiel“, sagte der Teamchef. „Von daher habe ich nicht nur keine Bedenken, sondern bin sehr guter Dinge, dass der das auch richtig gut machen wird.“