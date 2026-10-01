Sokol/Post will auch mit verjüngtem Team den Titel

Mit einem stark verjüngten Titelverteidiger und einem neuen Erstligisten startet die Austrian Volley League Women am Freitag in die Saison 2026/27. Meister Sokol/Post nimmt nach dem 53. Titel auch heuer wieder Platz 1 ins Visier. Zum engeren Kreis der Herausfordererinnen zählen vor allem Vorjahres-Finalist UVC Graz und die Cup-Sieger Steelvolleys aus Linz. Die „Neulinge“ SU Inzingvolley/VC streben beim Debüt zunächst danach, sich in der höchsten Spielklasse zu etablieren.