Berliner Regierungs-Airport könnte 2,5 Mrd. kosten

Der Berliner Flughafen sorgt mit einer neuen Kostenexplosion für Aufsehen. Der Anbau für einen Regierungsflughafen sollte ursprünglich rund 340 Millionen Euro teuer werden. Jetzt heißt es, die Kosten könnten noch einmal drastisch steigen – Berichten zufolge auf bis zu achtmal so viel wie ursprünglich geplant.