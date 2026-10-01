Immer mehr Waffen: Unser ganzes Land rüstet auf

Nach dem Amoklauf an einer steirischen Schule im Vorjahr wurde in Österreich das Waffengesetz verschärft. In Oberösterreich hat das aber nicht dazu geführt, dass es weniger Waffen gibt – im Gegenteil: Waren es im Jahr 2021 noch 201.499 legale Feuerwaffen im Land, sind es heuer – Stand 1. Jänner – immerhin schon 273.999, wie eine Anfrage der „OÖ-Krone“ beim Innenministerium zeigt.