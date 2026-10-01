Immer mehr Waffen: Unser ganzes Land rüstet auf

Seit dem Vorjahr gibt es in Österreich ein schärferes Waffengesetz. Konkrete Auswirkungen sieht man derzeit allerdings bisher nicht. Im Gegenteil: Die Zahl der Schusswaffen in Oberösterreich steigt rasant an, jene der Waffenverbote auch. Die „Krone“ hat die Zahlen.
Nach dem Amoklauf an einer steirischen Schule im Vorjahr wurde in Österreich das Waffengesetz verschärft. In Oberösterreich hat das aber nicht dazu geführt, dass es weniger Waffen gibt – im Gegenteil: Waren es im Jahr 2021 noch 201.499 legale Feuerwaffen im Land, sind es heuer – Stand 1. Jänner – immerhin schon 273.999, wie eine Anfrage der „OÖ-Krone“ beim Innenministerium zeigt.
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