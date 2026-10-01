Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord

Laut der Anklageschrift lud er im Juni 2025 seine Nachbarin (26) zu sich ein, nachdem diese mit ihrem Freund gestritten hatte. Sie und der 39-Jährige sollen gemeinsam Drogen, Alkohol und Medikamente konsumiert haben. Nachdem die Nachbarin auf dem Sofa eingeschlafen war, habe sie der Mann ermordet, sagte der Oberstaatsanwalt am Landgericht Deggendorf. Er habe sie gewürgt und mit einem Kabel erdrosselt. Als er einige Tage später Leichengeruch festgestellt habe, habe er die Tote zerteilt, den Oberkörper im Kühlschrank versteckt und die Beine in einer Sporttasche verpackt in einem Wald abgelegt.