Franziskustage im Zeichen der Nächstenliebe

Lebenshaltung, die bewegt

Warum ihn bis heute so viele schätzen, weiß Thomas Dolezal. Der Kirchenmusiker wirkt seit Jahrzehnten am Dom und hat das Fest mitgeplant. Franziskus sei „gewiss einer der populärsten“ Heiligen, sagt er. Seine Lebenshaltung und Philosophie fänden Zustimmung, vom Umweltschutz bis zum Gottvertrauen. „Franziskus wird weit über den Bereich des Katholischen hinaus wertgeschätzt.“