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Im Stephansdom

Franziskustage im Zeichen der Nächstenliebe

Wien
01.10.2026 16:24
Dompfarrer Toni Faber freut sich auf zahlreiche Gäste beim Fest zu Ehren des heiligen Franz von ...
Dompfarrer Toni Faber freut sich auf zahlreiche Gäste beim Fest zu Ehren des heiligen Franz von Assisi.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Diana Zwickl
Von Diana Zwickl

Vor 800 Jahren starb Franz von Assisi. Der Stephansdom erinnert vom 2. bis 4. Oktober an den Heiligen, dem Arme und Tiere besonders am Herzen lagen. Mit Musik, Gebet und einem Segen für alle Tiere.

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Sorge um Tiere und Umwelt. Nähe zu Armen und Schwachen. Kaum ein Heiliger berührt so viele Menschen wie Franz von Assisi. Der Ordensmann aus dem italienischen Assisi starb am 3. Oktober 1226 im Kreis seiner Brüder. Die Kirche sprach ihn am 16. Juli 1228 heilig. Zu seinem 800. Todestag lädt der Wiener Stephansdom vom 2. bis 4. Oktober zum Franziskusfest, dem sogenannten Triduum.

Lebenshaltung, die bewegt
Warum ihn bis heute so viele schätzen, weiß Thomas Dolezal. Der Kirchenmusiker wirkt seit Jahrzehnten am Dom und hat das Fest mitgeplant. Franziskus sei „gewiss einer der populärsten“ Heiligen, sagt er. Seine Lebenshaltung und Philosophie fänden Zustimmung, vom Umweltschutz bis zum Gottvertrauen. „Franziskus wird weit über den Bereich des Katholischen hinaus wertgeschätzt.“

Thomas Dolezal wirkt seit Jahrzehnten am Stephansdom.
Thomas Dolezal wirkt seit Jahrzehnten am Stephansdom.(Bild: Martin A. Jöchl)

Konzerte und Gemeinschaftsmahl
Den Auftakt macht am 2. Oktober ein Kulturabend zum Sonnengesang, dem Lobpreis der Schöpfung. Schauspieler Cornelius Obonya liest Texte des Heiligen, Erzbischof Josef Grünwidl gibt kurze Betrachtungen dazu. Organist Peter Planyavsky spielt frei aus dem Moment heraus und lässt Sonne, Mond, Feuer und Wasser erklingen.

Der 3. Oktober gehört den Armen. Ab 12.30 Uhr lädt die Dompfarre ins Curhaus zum Festmahl für bis zu 300 Personen. Franziskus war für Bedürftige da, daran soll das Mahl erinnern. Um 18 Uhr, zur Todesstunde, beginnt die Transitus-Feier. Sie gedenkt des Hinübergangs des Heiligen ins himmlische Leben, mit Lichterprozession und Pontifikalmesse.

Segen für Tiere
Am 4. Oktober stehen die Tiere im Mittelpunkt. Franziskus ist Namensgeber des Welttierschutztages. Um 16 Uhr segnet Dompfarrer Toni Faber am Stephansplatz alle anwesenden und im Herzen mitgetragenen Tiere. Dazu können Kinder und Erwachsene etwa ein Foto des Tieres oder einen Gegenstand, der mit ihm verbunden ist, zur Segnung mitbringen.

Franzistage im Stephansdom
Alle Termine im Überblick

  • Freitag, 2. Oktober
    17 Uhr, Stephansdom
    Sieben-Freuden-Rosenkranz
    22.15 Uhr, Stephansdom
    Der Sonnengesang, Lebensmelodie des heiligen Franz von Assisi
    Eintritt frei, Zählkarten erforderlich. Erhältlich im Domshop und online unter kunstkultur.com

  • Samstag, 3. Oktober
    8 Uhr, Stephansdom
    Eucharistiefeier zum Patrozinium
    12.30 Uhr, Curhaus, Räume im Erdgeschoss
    Festmahl für Bedürftige
    18 Uhr, Stephansdom
    Transitus-Feier zur Todesstunde des heiligen Franz von Assisi
  • Sonntag, 4. Oktober
    16 Uhr, Stephansplatz
    Tiersegnung am Welttierschutztag mit Dompfarrer Toni Faber
    18 Uhr, Stephansdom
    Schöpfungsmesse
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