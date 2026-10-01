Franziskustage im Zeichen der Nächstenliebe

Vor 800 Jahren starb Franz von Assisi. Der Stephansdom erinnert vom 2. bis 4. Oktober an den Heiligen, dem Arme und Tiere besonders am Herzen lagen. Mit Musik, Gebet und einem Segen für alle Tiere.
Sorge um Tiere und Umwelt. Nähe zu Armen und Schwachen. Kaum ein Heiliger berührt so viele Menschen wie Franz von Assisi. Der Ordensmann aus dem italienischen Assisi starb am 3. Oktober 1226 im Kreis seiner Brüder. Die Kirche sprach ihn am 16. Juli 1228 heilig. Zu seinem 800. Todestag lädt der Wiener Stephansdom vom 2. bis 4. Oktober zum Franziskusfest, dem sogenannten Triduum.
Lebenshaltung, die bewegt
Warum ihn bis heute so viele schätzen, weiß Thomas Dolezal. Der Kirchenmusiker wirkt seit Jahrzehnten am Dom und hat das Fest mitgeplant. Franziskus sei „gewiss einer der populärsten“ Heiligen, sagt er. Seine Lebenshaltung und Philosophie fänden Zustimmung, vom Umweltschutz bis zum Gottvertrauen. „Franziskus wird weit über den Bereich des Katholischen hinaus wertgeschätzt.“
Konzerte und Gemeinschaftsmahl
Den Auftakt macht am 2. Oktober ein Kulturabend zum Sonnengesang, dem Lobpreis der Schöpfung. Schauspieler Cornelius Obonya liest Texte des Heiligen, Erzbischof Josef Grünwidl gibt kurze Betrachtungen dazu. Organist Peter Planyavsky spielt frei aus dem Moment heraus und lässt Sonne, Mond, Feuer und Wasser erklingen.
Der 3. Oktober gehört den Armen. Ab 12.30 Uhr lädt die Dompfarre ins Curhaus zum Festmahl für bis zu 300 Personen. Franziskus war für Bedürftige da, daran soll das Mahl erinnern. Um 18 Uhr, zur Todesstunde, beginnt die Transitus-Feier. Sie gedenkt des Hinübergangs des Heiligen ins himmlische Leben, mit Lichterprozession und Pontifikalmesse.
Segen für Tiere
Am 4. Oktober stehen die Tiere im Mittelpunkt. Franziskus ist Namensgeber des Welttierschutztages. Um 16 Uhr segnet Dompfarrer Toni Faber am Stephansplatz alle anwesenden und im Herzen mitgetragenen Tiere. Dazu können Kinder und Erwachsene etwa ein Foto des Tieres oder einen Gegenstand, der mit ihm verbunden ist, zur Segnung mitbringen.
Freitag, 2. Oktober
17 Uhr, Stephansdom
Sieben-Freuden-Rosenkranz
22.15 Uhr, Stephansdom
Der Sonnengesang, Lebensmelodie des heiligen Franz von Assisi
Eintritt frei, Zählkarten erforderlich. Erhältlich im Domshop und online unter kunstkultur.com
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