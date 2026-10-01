Von der alpinen Rennpiste in die Volleyballhalle

„Volleyball habe ich immer schon sehr gerne gespielt. Allerdings war mir das Verletzungsrisiko während meiner aktiven Skikarriere zu groß“, gesteht Magdalena Kappaurer. Nachdem die Bezauerin – die 2021 Junioren-WM-Silber im Super-G holen konnte und es im Europacup als Dritte im RTL von Berchtesgaden aufs Podest geschafft hatte – Anfang 2024 die Rennskier in den Keller stellte, änderte sich das aber.