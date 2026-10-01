Von der alpinen Rennpiste in die Volleyballhalle

Nachdem ihr der Wettergott zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht und ein Debüt im alpinen Weltcup verhindert hatte und sie nach der Saison 2022/23 aus dem ÖSV-Kader eliminiert wurde, beendete Magdalena Kappaurer Anfang 2024 ihre Karriere. Nun startet die 25-Jährige sportlich wieder durch – allerdings auf ganz anderem Terrain.
„Volleyball habe ich immer schon sehr gerne gespielt. Allerdings war mir das Verletzungsrisiko während meiner aktiven Skikarriere zu groß“, gesteht Magdalena Kappaurer. Nachdem die Bezauerin – die 2021 Junioren-WM-Silber im Super-G holen konnte und es im Europacup als Dritte im RTL von Berchtesgaden aufs Podest geschafft hatte – Anfang 2024 die Rennskier in den Keller stellte, änderte sich das aber.
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