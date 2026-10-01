50 Jahre lang ein Stück des Weges mit Handke

Doch im Laufe der Jahrzehnte ist eine tief verwurzelte Freundschaft entstanden. „In meinem Buch steht nicht der Literaturnobelpreisträger sondern der Mensch Handke im Focus“, so Hauser. Der begnadete Schreiberling ist seit 52 Jahren mit seiner Edith verheiratet und Vater von Stefan (47) und Sabine (52). Der Schatz ist Enkerl Christina (12): „Peter ist ganz verrückt nach ihr, er fragt bei jedem Schriftverkehr oder Telefonat ob mit ihr alles ok ist.“ Das Buch, mit 176 Seiten und 95 Bildern, ist im Hermagoras Verlag erschienen; im Buchhandel (29,90) erhältlich. Buchpräsentation, Freitag, (19.30 Uhr) im Kultursaal Griffen. Klänge von Arthur Ottowitz.