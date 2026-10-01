Heiteres „Pingpong-Spiel“ im Kärntner Landtag

Unterschiedliche Interpretation von Zahlen

Während die Blauen wieder einmal ein Totalversagen der rotschwarzen Regierung orten, sehen es die regierenden Parteien freilich etwas anders. SP und VP versuchen immer wieder auf die eigenen Erfolge zu verweisen – besonders auf die Einführung der Kärntner Hausordnung. Gegenseitig werden Zahlen, die völlig unterschiedlich interpretiert werden, an die Köpfe der Diskutanten geworfen.