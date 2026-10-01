Terrorexperte:
„Vorfall ist Mix aus Germanwings und 9/11“
Nicolas Stockhammer erforscht den globalen Terrorismus in all seinen Facetten seit vielen Jahren wissenschaftlich. Im Gespräch mit der „Krone“ nimmt er aktuellen Anlassfall unter die Lupe. Wie berichtet, wollte der Co-Pilot den Flug FZ 1073 von Dubai nach Tel Aviv zum Absturz bringen.
„Krone“: Herr Stockhammer, wie stufen Sie den Kampf auf Leben und Tod im Cockpit in 9000 Meter Höhe ein?
Nicolas Stockhammer: Der Vorfall ist als versuchter Terroranschlag zu bewerten und er zeigt ganz klar, das Massenbeförderungsmittel wie Flugzeuge nach wie vor im Fokus von Terrorplanungen stehen könnten.
Was ist dennoch das Spezielle an diesem Fall?
Brisant ist die Dimension eines sogenannten Innentäters, also eines islamistisch radikalisierten Piloten, der sich seine Funktion und den damit verbundenen privilegierten Sicherheitszugang zunutze machen konnte. Das geplante Szenario war der Versuch eines Mix aus des 9/11-Anschlags in New York und dem Germanwings-Vorfall, wo sich der deutsche Co-Pilot in Suizidabsicht im Cockpit eingesperrt hatte.
Welche Vorkehrungen können bei Passagierflügen getroffen werden, damit solche folgenschweren Vorfälle in Zukunft nicht mehr passieren können?
Hierauf muss die Flugsicherheit systemisch reagieren. Solche Fälle zeigen nämlich deutlich auf, dass oft die größere Bedrohung innerhalb des Cockpits ist, als diejenige, die von außen auf das Cockpit zukommt.
Was könnte konkret umgesetzt werden?
Insofern muss man die Türverriegelungsmechanismen und auch die Zugangsberechtigungen neu hinterfragen. Ein weiterer wichtiger und sehr technischer Punkt sind in diesem Zusammenhang die Einstellungsmechanismen hinsichtlich des Autopiloten.
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