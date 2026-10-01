„Vorfall ist Mix aus Germanwings und 9/11“

Was ist dennoch das Spezielle an diesem Fall?

Brisant ist die Dimension eines sogenannten Innentäters, also eines islamistisch radikalisierten Piloten, der sich seine Funktion und den damit verbundenen privilegierten Sicherheitszugang zunutze machen konnte. Das geplante Szenario war der Versuch eines Mix aus des 9/11-Anschlags in New York und dem Germanwings-Vorfall, wo sich der deutsche Co-Pilot in Suizidabsicht im Cockpit eingesperrt hatte.