Experte: „Da kommt in Zukunft einiges auf uns zu“

Im Fokus stand dabei auch ein Vortrag von Roman Neunteufel, der als Wissenschaftler an der BOKU Wien tätig ist. Er stellte den Zustand von Wasserleitungen in Österreich in den Fokus: „Zurzeit werden etwa 0,8 Prozent der bereits bestehenden Leitungen erneuert. In Anbetracht der Tatsache, dass etwa ein Fünftel aller Leitungen in den nächsten Jahren ersetzt werden muss, kommt da einiges an Aufwand und wichtigen Investitionen auf Verantwortliche zu.“