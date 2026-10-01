Noch keine langfristige Lösung für den Kasberg

Die Skier können gewachselt werden: Mit dem Beschluss im Landtag am Donnerstag ist die kommende Wintersaison am Kasberg in Grünau gerettet. Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ wurde eine Investition von 17 Millionen Euro abgesegnet. Bis zu zehn Millionen Euro fließen in Übernahme, Betrieb, notwendige Ersatzinvestitionen und in Beschneiungsanlagen. Weitere sieben Millionen Euro sind für Personal-, Rückbau- und Rekultivierungsarbeiten vorgesehen.