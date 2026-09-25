Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf

Nach dem Élysée-Palast besuchte der Papst die UN-Kulturorganisation UNESCO, die ihren Sitz in Paris hat. Am Abend ist ein Gottesdienst im Nationalstadion im Vorort Saint-Denis mit etwa 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant. Am Samstag werden zu einer Messe auf der Place de la Concorde unterhalb der Champs-Élysées mehrere Hunderttausend Menschen erwartet. Weitere Stationen sind der Wallfahrtsort Lourdes, wo der Pontifex Missbrauchsopfer treffen will, und die Stadt Metz unweit der deutsch-französischen Grenze. Macron will den Messen des Papstes fernbleiben. In Frankreich gilt bis auf einige Regionen im Osten seit mehr als einem Jahrhundert eine strikte Trennung von Kirche und Staat.