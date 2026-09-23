Fico schimpft über „gierige Ölfirmen“

Stocker: „Brauchen neues System der Preisbildung“

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker teilte zwar die Besorgnis seines slowakischen Amtskollegen. Doch seiner Ansicht mangle es nicht an Treffen, sondern an Entscheidungen. Es sei auch „kein Geheimnis“, dass er, Stocker, sich auch in der Vergangenheit immer wieder dazu geäußert habe, dass das Marktdesign Merit Order (siehe Grafik unten) nicht funktioniere. Daher stimme er auch mit Fico überein, „dass wir ein neues System der Preisbildung brauchen, gerade in Österreich. Wir erzeugen über 90 Prozent der Energie aus erneuerbaren Energiequellen, bezahlen dafür aber den Preis für Strom, wie wenn er mit Gaskraftwerken erzeugt würde.“ Und der Gaspreis steige aufgrund der Krisen. „Das zu entkoppeln, glaube ich, ist der richtige Ansatz,“ merkte Stocker am Mittwoch an.