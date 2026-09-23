„Mündliche Einigung!“ Alaba zieht es nach Italien

Wie Experte Romano schreibt, ist der Deal auf der Zielgeraden, aber noch nicht in trockenen Tüchern. In den kommenden Tagen müssen noch Details zwischen der Alaba-Seite und dem Traditionsklub geklärt werden. Doch wenn alles nach Plan läuft, könnte der ÖFB-Legionär schon nach der Länderspielpause für die Italiener auf dem Platz stehen und sich auch wieder für Teamchef Ralf Rangnick empfehlen.