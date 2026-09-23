Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dickster Bär Alaskas

„Fat Bear“-Contest: Kann „Chunk“ den Titel holen?

Ausland
23.09.2026 09:40
„Chunk“ holte den Titel „fettester Bär“ 2025 – ob er ihn dieses Jahr verteidigen kann?
„Chunk“ holte den Titel „fettester Bär“ 2025 – ob er ihn dieses Jahr verteidigen kann?(Bild: AP/E. Johnston)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist wieder so weit: Der Kampf um den „Fat Bear“-Titel wird hart, denn auch dieses Jahr mischen wieder schwere Kandidaten mit. Zehn Weibchen und sechs männliche Braunbären gehen bei dem Wettbewerb im Katmai-Nationalpark (US-Bundesstaat Alaska) ins Rennen. Auch „Chunk“, der massige Sieger von 2025, ist wieder dabei. Kann der über 20 Jahre alte Braunbär seinen Titel verteidigen?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zum zwölften Mal veranstaltet der Park im Südwesten von Alaska die „Fat Bear Week“. Auf der Online-Plattform „Explore.org“ werden ab heute täglich Bären zur Abstimmung präsentiert. Nach sechs Runden stehen sich im Finale dann nur noch zwei der ursprünglich 16 Mitstreiter gegenüber. Die Gewinner-Krönung findet am „Fat Bear“-Dienstag (29. September) statt. Nach Angaben des Parks gingen im vorigen Jahr mehr als 1,7 Millionen Stimmen aus über Hundert Ländern ein.

Über 20 Jahre alte Bärenmutter erstmals im Rennen
Erstmals im Rennen ist unter anderem auch eine über 20 Jahre alte Bärenmutter, die in diesem Sommer drei Jungtiere an ihrer Seite hatte. Das Pelztier mit der Nr. 132 wird von den Park-Rangern als eines der größten und erfahrensten Muttertiere in der Region des Brooks Rivers beschrieben. Eine weitere Mitstreiterin ist die jüngere Bärin Nr. 131 mit dem Spitznamen „Marshmallow“. Sie habe in diesem Sommer kräftig an Gewicht zugelegt und erscheine fetter als je zuvor, kommentieren die Tierhüter.

Über Webcams kann man den Bären beim Fischfang zuschauen.
Über Webcams kann man den Bären beim Fischfang zuschauen.(Bild: AFP/T. CARMACK)
Auch das Bärenmännchen „Backpack“ gehört zu den Favoriten beim „Fat Bear“-Wettbewerb.
Auch das Bärenmännchen „Backpack“ gehört zu den Favoriten beim „Fat Bear“-Wettbewerb.(Bild: YouTube/Explore Live Nature Cams)

Auch ein wuchtiges Männchen mit dem Namen „Backpack“ (auf Deutsch „Rucksack“) ist unter den Kandidaten. Früher sei er beim Schwimmen oft auf den Rücken seiner Mutter geklettert, hieß es zur Erklärung seines Spitznamens.

Über Webcams beim Fischfang zuschauen
Für den Sieg sind neben geschätzten Pfunden auch andere Eigenschaften wie etwa Temperament und Fischfang-Künste ausschlaggebend. Auf Webcams können Bären-Fans die Tiere beim Lachsfang beobachten. Auf Vorher-Nachher-Fotos ist zu erkennen, wie die nach dem Winterschlaf mageren Bären den Sommer über kräftig anspecken. Männchen können dann mehr als 500 Kilogramm wiegen. Sie brauchen diese Fettreserven, um die monatelange Winterruhe ohne Fressen zu überstehen.

Lesen Sie auch:
„Grazer“ enttrohnt
„Chuck“ ist der fetteste Braunbär in Alaska
01.10.2025
Wettbewerb startet
Fette Bären: Kann „Grazer“ den Titel verteidigen?
23.09.2025

Aktion soll auf Gefahren für Tiere aufmerksam machen
Mit dem kuriosen Wettbewerb will der Katmai-Park über das Ökosystem und den Lebensraum der mehr als 2000 Braunbären in der Region informieren und auf Gefahren für die Tiere aufmerksam machen, etwa durch den Klimawandel. Das Gebiet hat mit die größten Braunbär- und Lachsbestände der Welt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.09.2026 09:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf