„Fat Bear“-Contest: Kann „Chunk“ den Titel holen?

Über 20 Jahre alte Bärenmutter erstmals im Rennen

Erstmals im Rennen ist unter anderem auch eine über 20 Jahre alte Bärenmutter, die in diesem Sommer drei Jungtiere an ihrer Seite hatte. Das Pelztier mit der Nr. 132 wird von den Park-Rangern als eines der größten und erfahrensten Muttertiere in der Region des Brooks Rivers beschrieben. Eine weitere Mitstreiterin ist die jüngere Bärin Nr. 131 mit dem Spitznamen „Marshmallow“. Sie habe in diesem Sommer kräftig an Gewicht zugelegt und erscheine fetter als je zuvor, kommentieren die Tierhüter.