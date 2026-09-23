Olympiasieger überrascht mit Sportart-Wechsel

Émilien Jacquelin legt seine Biathlon-Karriere vorerst auf Eis. Der 31-jährige Franzose wird die kommende Saison im Radsport bestreiten. Ganz verabschieden will sich der Olympiasieger von seiner bisherigen Sportart aber nicht – sein großes Ziel bleibt Olympia 2030.
Olympiasieger Emilien Jacquelin wird 2027 im Radsport statt wie bisher im Biathlon an den Start gehen. Diese Entscheidung kommunizierte der 31-Jährige seinen Fans in einer Videobotschaft des französischen Skiverbands.
„Olympia 2030 als Ziel bleibt“
Jacquelin sagte aber, dass „Olympia 2030 das Ziel bleibt – wie ich es immer gesagt habe“. Die nächsten Winterspiele finden in den französischen Alpen statt. Im Februar hatte Jacquelin in Italien Gold in der Staffel und Bronze in der Verfolgung geholt.
Jacquelin wird zunächst einmal in der kommenden Saison in der Radszene aktiv sein. Seit Anfang Mai ist er beim Nachwuchsteam von Decathlon-CMA CGM. Er habe einen sechsmonatigen Praktikumsvertrag, hatte Jacquelin der „L‘Equipe“ gesagt. Obwohl er sich Anfang Mai nach einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen hatte und operiert werden musste, bestritt er im Sommer bereits erste Einsätze.
An seine Biathlon-Fans richtete er die Worte: „Wir sehen uns.“
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