Olympiasieger überrascht mit Sportart-Wechsel

Jacquelin wird zunächst einmal in der kommenden Saison in der Radszene aktiv sein. Seit Anfang Mai ist er beim Nachwuchsteam von Decathlon-CMA CGM. Er habe einen sechsmonatigen Praktikumsvertrag, hatte Jacquelin der „L‘Equipe“ gesagt. Obwohl er sich Anfang Mai nach einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen hatte und operiert werden musste, bestritt er im Sommer bereits erste Einsätze.