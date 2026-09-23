Schwarzenegger endlich mit Heather auf der Wiesn

Und da schau her, auch Arnold Schwarzenegger (79) gab sich ein Stelldichein. Diesmal (endlich) wieder mit seiner besseren Hälfte, Heather Milligan (51). Sie hatte man zuletzt nicht so oft gemeinsam mit den „Terminator“ gesehen, doch es scheint, dass das Oktoberfest auch in diesem Fall seine unweigerliche, geradezu magische Anziehungskraft auf das Paar auch heuer wieder ausgeübt hatte.