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Schwarzenegger endlich mit Heather auf der Wiesn

Adabei Österreich
23.09.2026 09:17
Arnie und Heather im Paarlauf in München
Arnie und Heather im Paarlauf in München(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Das Oktoberfest in München ohne österreichische Beteiligung ist zwar vorstellbar, aber nicht möglich. Das war auch der Grund, warum an zwei Tagen hintereinander zwei Herren aus der Steiermark auf der Theresienwiese den Ton angegeben haben.

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Einerseits war das Andreas Gabalier. Der 41-jährige Songwriter, der einst ganze Stadien in der bayerischen Landeshauptstadt füllte, brachte diesmal zumindest alle jene zur Verzückung, die bei Regine Sixts (83) Damenwiesn zu Gast waren.

Andreas Gabalier als musikalische Einlage bei Regine Sixt
Andreas Gabalier als musikalische Einlage bei Regine Sixt(Bild: Viennareport)

Die Autovermietungs-Queen engagierte ihn als Hauptact ihrer Einladung – und der enttäuschte nicht. Mit allen seinen Hits unterhielt er die Menge.

Und da schau her, auch Arnold Schwarzenegger (79) gab sich ein Stelldichein. Diesmal (endlich) wieder mit seiner besseren Hälfte, Heather Milligan (51). Sie hatte man zuletzt nicht so oft gemeinsam mit den „Terminator“ gesehen, doch es scheint, dass das Oktoberfest auch in diesem Fall seine unweigerliche, geradezu magische Anziehungskraft auf das Paar auch heuer wieder ausgeübt hatte.

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Einlage hat Tradition
Im Marstall-Festzelt dirigierte der prominente Besuch aus Amerika am Dienstagabend die Band und die singende Menge – eine zur Tradition gewordene Aktion des Hollywood-Stars. Getreu seinem Motto „I‘ll be back“ übernimmt der „Terminator“ dabei schon seit Jahren den Dirigentenstab. Auch im vergangenen Jahr hatte der vielmalige Wiesn-Gast den Taktstock geschwungen. 

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