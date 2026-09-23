Vor der Küste Mexikos
Hurrikan „Polo“ erreicht höchste Sturm-Kategorie
Hurrikan „Polo“ vor der Pazifikküste Mexikos hat binnen weniger als 24 Stunden die höchste Kategorie fünf erreicht. Der Sturm weist nun Windgeschwindigkeiten von 260 Kilometern pro Stunde auf und dürfte sich weiter verstärken.
„Polo“ soll demnach vor der Küste Mexikos bleiben, könnte jedoch lebensbedrohliche Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen und sich weiter verstärken.
Die mexikanischen Behörden waren in Alarmbereitschaft. Der Unterricht wurde in mehreren Bundesstaaten an der Pazifikküste ausgesetzt, viele Menschen verbarrikadierten Fenster und Türen.
Warnungen an Touristen
In den Bundesstaaten Guerrero und Michoacán kam es zu starken Regenfällen. An den Stränden der bei Touristen beliebten Stadt Acapulco in Guerrero nutzten Einsatzkräfte Megafone, um vor möglichen Gewittern in dem Gebiet zu warnen.
Das Wetterphänomen El Niño sorgt derzeit für höhere Temperaturen im Pazifik und macht Tropenstürme in diesem Jahr besonders wahrscheinlich. Meteorologen rechnen deshalb mit überdurchschnittlich vielen Stürmen.
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