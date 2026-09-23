Staubwolke: Gewaltiger Felssturz an der Zugspitze

Kommt in diesem Ausmaß nicht oft vor

Überraschend seien solche Ereignisse längst nicht mehr, die Dimension jedoch sei ungewöhnlich für den 2.962 Meter hohen Berg. „In dem Ausmaß ist es definitiv nicht öfter, aber es ist auch nicht überraschend“, sagte Dörfler. Eine Person aus der deutschen Gemeinde Grainau sagte gegenüber der deutschen Zeitung „tz“, es habe „gewaltig gescheppert“.