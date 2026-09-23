Staubwolke: Gewaltiger Felssturz an der Zugspitze

Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, haben sich mehrere Kubikmeter Felsen gelöst und eine große Staubwolke verursacht. Verletzt wurde niemand, doch es „schepperte gewaltig“, so ein Deutscher, der das Spektakel beobachtete.
Der am Dienstag bemerkte Abbruch des Gesteins auf einem Kamm an der deutsch-österreichischen Grenze setze sich auch am Mittwoch fort: „Da löst sich immer wieder was“, sagte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Franz Dörfler von der Bergwacht Grainau. „Anscheinend bröselt es jetzt auch wieder nach.“
In einem Posting der „tz“ ist die Staubwolke zu sehen, die der Felssturz verursachte:
Kommt in diesem Ausmaß nicht oft vor
Überraschend seien solche Ereignisse längst nicht mehr, die Dimension jedoch sei ungewöhnlich für den 2.962 Meter hohen Berg. „In dem Ausmaß ist es definitiv nicht öfter, aber es ist auch nicht überraschend“, sagte Dörfler. Eine Person aus der deutschen Gemeinde Grainau sagte gegenüber der deutschen Zeitung „tz“, es habe „gewaltig gescheppert“.
Keine Gebäude beschädigt
Wie viel Gestein in etwa abbrach, sei schwer zu sagen, da das Gebiet nicht zugänglich sei. Mitarbeiter der Zugspitzbahnen beobachteten die Lage derzeit aus der Ferne, die Stelle sei schwer einsehbar, sagte Dörfler. Es seien aber weder Gebäude noch Wege in dem Gebiet von dem Felssturz betroffen.
Permafrost schwindet
Nach Dörflers Worten wird das Gestein auf der Zugspitze vom Permafrost zusammengehalten. Da mit dem Klimawandel und den steigenden Temperaturen der Permafrost schwinde, nähmen Gesteinsabbrüche zu.
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