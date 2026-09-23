Nächtliche Einbrecher plünderten Baucontainer

Unbekannte Einbrecher trieben in Zirl im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ihr Unwesen. Die Täter plünderten im Gemeindegebiet mehrere Baucontainer. Dabei hatten es die Kriminellen vor allem auf Elektrogeräte abgesehen.
Bereits in der Nacht auf Dienstag schlugen die unbekannten Einbrecher in Zirl zu. Zu mehreren Baustellencontainern im Gemeindegebiet hätten sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafft, berichtete die Polizei.
Hoffen auf Zeugenhinweise
Aus den Containern seien insbesondere Elektrowerkzeuge gestohlen worden. Die Höhe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden. Von den Tätern fehlt jede Spur. Ermittlungen sind im Gange.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Zirl unter der Telefonnummer: 059 133/7132.
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