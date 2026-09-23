Polizistinnen flüchteten vom Tatort: Berufsverbot!

Im Mai 2020 eröffnete ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle das Feuer auf zwei Polizisten. Einer der beiden Beamten wurde beinahe tödlich von einer Kugel verletzt. Er verdankte sein Leben seiner schusssicheren Weste, die er trug. Weil in dieser lebensgefährlichen Situation zwei am Tatort anwesende Polizistinnen nicht halfen, sondern das Weite suchten, sind die beiden nun mit einem Berufsverbot belegt worden.