Scharfe Kritik! Aufregung um ÖFB-Gruppengegner

Auf die Aussagen des Isländers folgten Protestaktionen – unter anderem auch vor dem irischen Mannschaftshotel. Nun hat auch der israelische Fußballverband scharfe Kritik geübt. „Leider haben wir noch kein Heilmittel gegen die Dummheit, Ignoranz und Heuchelei gefunden, die der Nationaltrainer Irlands an den Tag legt. Wir spielen nicht mit Ignoranz, Heuchelei und Dummheit – wir spielen gegen den Trainer, der all das verkörpert“, schreibt der Verband auf seinen Social-Media-Kanälen.