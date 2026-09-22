Luftfahrtbehörde löst Waldbrand-Alarm in Tirol aus

Unklare Lage, Einsatz ausgeweitet

Aufgrund der „unklaren Lage“ sowie des „weitläufigen und teilweise schwer erreichbaren Einsatzgebietes“ wurde der Einsatz ausgeweitet. Neben den örtlichen Einsatzkräften wurden der Polizeihubschrauber Libelle Tirol, der Flugdienst Reutte sowie die Arbeitsgruppe Vegetationsbrandbekämpfung der Feuerwehr Lechaschau alarmiert. Für die Lageführung wurden außerdem die Feuerwehren Elbigenalp und Bach hinzugezogen.