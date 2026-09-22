Fälle steigen rasant: Fidschi ruft Notstand aus

Besonders bei Schwangeren gefährlich

Die Hauptgründe für eine Ansteckung mit dem Virus in Fidschi seien sexuelle Übertragung und intravenöser Drogenkonsum. Besonders tragisch kann eine Infektion bei Schwangeren sein, so die „Fiji Times“. Rund zwei von 100 schwangeren Frauen leben mit HIV. 2025 kamen 59 Babys mit dem Virus zur Welt, 18 von ihnen starben noch vor ihrem ersten Geburtstag. HIV kann während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder beim Stillen von der Mutter auf das Kind übertragen werden.