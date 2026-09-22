69-Jähriger sechs Stunden im Schilf gefangen

Dann kam ihm die rettende Idee: Sein Fahrzeug verfügte über ein Notfall-Rufsystem. Gegen 3 Uhr morgens setzte er darüber schließlich einen Notruf ab. Kurz darauf konnte eine Drohne den Eingeschlossenen aufspüren. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann schließlich aus seiner misslichen Lage. Laut Polizei befand er sich körperlich in schlechtem Zustand und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.