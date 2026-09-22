69-Jähriger sechs Stunden im Schilf gefangen

Stundenlang saß ein 69-Jähriger mitten im Schilf des Neusiedler Sees in seinem Auto fest. In der Dunkelheit blieb sein verzweifeltes Hupen ungehört, erst gegen 3 Uhr morgens gelang ihm über das Notrufsystem seines Wagens der entscheidende Hilferuf.
Ein Albtraum in der Dunkelheit: Rund 70 Meter tief war der Wagen im Schilf gelandet. Warum der Mann überhaupt von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar. Aus eigener Kraft konnte er sich offenbar nicht mehr aus dem Fahrzeug befreien. Sein Handy hatte er nicht dabei.
Machte mit Hupe auf sich aufmerksam
Verzweifelt versuchte der 69-Jährige deshalb, mit der Hupe auf sich aufmerksam zu machen. Doch in der nächtlichen Dunkelheit blieb der Hilferuf offenbar unbemerkt. Polizei und Feuerwehr suchten bereits nach dem Mann.
Dann kam ihm die rettende Idee: Sein Fahrzeug verfügte über ein Notfall-Rufsystem. Gegen 3 Uhr morgens setzte er darüber schließlich einen Notruf ab. Kurz darauf konnte eine Drohne den Eingeschlossenen aufspüren. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann schließlich aus seiner misslichen Lage. Laut Polizei befand er sich körperlich in schlechtem Zustand und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.
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