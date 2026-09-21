Social-Media-Alterschecks: Über 160 Stellungnahmen

Messenger-Dienste miteinbeziehen

Die ARGE Suchtvorbeugung empfahl in ihrer Stellungnahme ebenfalls einen abgestuften Schutz für 14- bis 18-Jährige. Zudem brauche es die regelmäßige unabhängige Evaluation der Wirksamkeit und Umgehbarkeit der Alterskontrollen und den Einbezug von Messenger-Diensten sowie die Berücksichtigung von Belohnungssystemen bei den Mechanismen zur Förderung regelmäßiger Nutzung. Es gebe Überschneidungen von Funktionen von Messengern mit jenen von sozialen Medien, hieß es auch von VIVID. Sie arbeiten teils mit Push-Nachrichten, die zur vermehrten Nutzung animieren. Messenger sollten in dem Gesetz vor diesem Hintergrund nicht per se ausgeschlossen sein, wurde empfohlen. Pro mente teilt diese Ansicht ebenso.