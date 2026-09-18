Messerangriff auf Lehrerin von Mitschüler gestoppt

Christchurch-Massaker als Vorbild?

Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Allerdings wird dem Vernehmen nach untersucht, ob möglicherweise Videos des Attentats von Christchurch (Neuseeland), bei dem am 15. März 2019 zwei Moscheen in der Stadt Christchurch angegriffen und 51 Menschen erschossen worden waren, als Inspiration gedient haben. Das Massaker hatte der Täter damals ebenfalls per Helmkamera live im Internet übertragen.