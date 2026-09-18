Der Kader ist da: Ronaldo-Entscheidung gefallen!

Superstar Cristiano Ronaldo setzt seine Teamkarriere fort und ist auch zum Auftakt der Nations League weiterhin Teil der portugiesischen Nationalmannschaft.
Der 41-jährige Stürmer steht im 25-köpfigen Aufgebot des neuen Nationaltrainers Jorge Jesus. Bei der WM im Sommer war Ronaldo mit den Portugiesen im Achtelfinale am späteren Weltmeister Spanien (0:1) gescheitert. Danach hatte der Torjäger seine Zukunft in der „Selecao“ offengelassen.
„Die Vergangenheit zählt nicht“
Nach 233 Länderspielen mit 146 Toren hat Ronaldo, fünfmaliger Gewinner des Ballon d‘Or, offenbar noch nicht genug. „Seine Leistung ist entscheidend. Die Vergangenheit zählt nicht“, betonte Jorge Jesus am Freitag. Ronaldo sei ein Spieler wie jeder andere. „Sollte er performen, wird er spielen. Wenn nicht, dann nicht“, sagte er über den Torjäger von Al-Nassr. Jorge Jesus folgte nach der WM dem Spanier Roberto Martinez nach, zuvor war der 72-Jährige als Trainer von Al-Nassr in Saudi-Arabien tätig.
In der Nations League spielt Titelverteidiger Portugal in einer Gruppe mit Wales, Norwegen und Dänemark.
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