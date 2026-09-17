VIPs schwärmen – und einer ganz besonders von Lili

Zum 50. Geburtstag vom Zirkus Roncalli strömten die Promis zur großen Premiere auf den Rathausplatz: Sie schwelgten in persönlichen Zirkus-Erinnerungen, schwärmten von der Magie der Manege und gratulierten Roncalli-Chef Bernhard Paul zu seinem Lebenswerk. Nicht nur das Talent der Familie beeindruckt: Ein prominenter Besucher schwärmte auch ganz besonders vom Aussehen von Lili Paul-Roncalli: „Zu 110 Prozent geil.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.