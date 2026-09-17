VIPs schwärmen – und einer ganz besonders von Lili

Zum 50. Geburtstag vom Zirkus Roncalli strömten die Promis zur großen Premiere auf den Rathausplatz: Sie schwelgten in persönlichen Zirkus-Erinnerungen, schwärmten von der Magie der Manege und gratulierten Roncalli-Chef Bernhard Paul zu seinem Lebenswerk. Nicht nur das Talent der Familie beeindruckt: Ein prominenter Besucher schwärmte auch ganz besonders vom Aussehen von Lili Paul-Roncalli: „Zu 110 Prozent geil.“