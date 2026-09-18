EU-Kommission erteilt Übergewinnsteuer eine Absage

Forderung im Detail

In dem gemeinsamen Schreiben der Finanzminister Anfang April wurde gefordert, eine Übergewinnsteuer zu prüfen, und zusätzlich nationale Initiativen zu beschließen. Die hohen Ölpreise hätten zu einer erheblichen Belastung für Europas Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger geführt, heißt es darin. Die Europäische Union hatte bereits 2022 eine befristete Sonderabgabe auf Übergewinne bestimmter Unternehmen aus dem fossilen Energiesektor eingeführt, diese betrug damals 33 Prozent und betraf nur den Teil des Gewinns, der mehr als 20 Prozent über dem durchschnittlichen Gewinn der Jahre 2018 bis 2021 lag.