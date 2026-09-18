Tauchdrama am Attersee: Mann starb bei Aufstieg

Schlimmer Tauchunfall Freitagmittag in Steinbach am Attersee (Oberösterreich): Laut „Krone“-Informationen soll eine Person noch vor Ort verstorben sein. Zwei Begleiter konnten kontrolliert auftauchen und überstanden den Vorfall unbeschadet.
Zum Tauchplatz Ofen in Steinbach am Attersee wurden am Freitag gegen 12.30 Uhr die Einsatzkräfte gerufen. Zuvor soll es bei einer Gruppe Niederländer, die dort einen Kurs zum Tieftauchen absolvierten, unter Wasser zu Problemen gekommen sein.
Einer soll dabei aus einer größeren Tiefe mit einem unkontrollierten Notaufstieg „nach oben geschossen“ sein. Zwei seiner Begleiter sollen kontrolliert aufgestiegen sein. Als die Männer an der Wasseroberfläche waren, war ihr Freund trotz Reanimationsmaßnahmen bereits verstorben.
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