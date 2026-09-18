Jurij Rodionov gegen Gauthier Onclin heute LIVE

„Ich glaube, am Papier bin ich der Favorit, aber wir werden sehen, wie meine Form sein wird. Davis Cup zu spielen, ist immer das Highlight des Jahres, besonders jetzt im WAC in Wien“, erklärte Rodionov. Gegen Onclin hat der Niederösterreicher bisher einmal gespielt, das Duell ging im vergangenen März beim Challenger in Cherbourg 6:4 und 6:2 an Rodionov.