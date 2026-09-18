Jurij Rodionov gegen Gauthier Onclin heute LIVE

Wer entscheidet den Davis-Cup-Länderkampf zwischen Österreich und Belgien für sich? Jurij Rodionov eröffnet heute die Begegnung der zweiten Qualifikationsrunde. Er trifft ab 13 Uhr auf Gauthier Onclin. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Der Sieger ist im Feld besten acht Nationen der Welt vom 24. bis 29. November in Italien dabei.
„Ich glaube, am Papier bin ich der Favorit, aber wir werden sehen, wie meine Form sein wird. Davis Cup zu spielen, ist immer das Highlight des Jahres, besonders jetzt im WAC in Wien“, erklärte Rodionov. Gegen Onclin hat der Niederösterreicher bisher einmal gespielt, das Duell ging im vergangenen März beim Challenger in Cherbourg 6:4 und 6:2 an Rodionov.
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