„Glaube schon, dass wir den Titel holen können!“

Am Wochenende steigt die vierte Runde in der Salzburger Frauenfußball-Liga. In den ersten Partien gab es kaum Überraschungen. Die Zweitplatzierten Tennengauerinnen rechnen sich gegen das dominante Bergheim in diesem Jahr allerdings durchaus etwas aus.
In der Salzburger Frauenfußball-Liga geht der Titel in dieser Saison einmal mehr nur über Bergheim. Der amtierende Meister führt nach drei absolvierten Partien die Tabelle makellos an. Ein Torverhältnis von 15:0 spricht dabei eine klare Sprache.
In der letzten Saison haben wir sie sogar knapp schlagen können und heuer sind wir noch näher dran.
Jessica MAURER, SG Tennengau
Lediglich die Spielgemeinschaft Tennengau könnte den Flachgauerinnen über einen längeren Zeitraum hinweg gefährlich werden. Die Gollingerinnen konnten zwei der ersten drei Partien für sich entscheiden. Vor neun Tagen kassierten sie im direkten Duell nur eine knappe 0:1-Niederlage. „In der letzten Saison haben wir sie sogar knapp schlagen können und dieses Jahr sind wir ihnen noch näher“, sagte Jessica Maurer der „Krone“. Am Ende der Vorsaison verpasste man den Titel mit neun Punkten Rückstand auf Bergheim.
Die 19-jährige Offensivverteidigerin traut ihrem Team dieses Mal den ganz großen Wurf zu. „Ich glaube schon, dass wir in dieser Saison den Meistertitel holen können“, erklärte sie zuversichtlich und fügte hinzu, dass auch der Trainerwechsel positiv wirkte. „Der Unterschied zur Vorsaison ist groß, und auch das Training hat sich verändert. Man hat das Gefühl, dass bei vielen Spielerinnen eine neue Freude aufgekommen ist“, schilderte Maurer, die neben ihrer Position in der Verteidigung auch auf dem Flügel einsetzbar ist und nach ihrer schweren Bänderverletzung im Vorjahr wieder vollständig fit aufläuft.
Tennengauerinnen gastieren in Taxham
Am Sonntag gastiert sie mit ihrem Team bei Liganeuling Taxham. Ein Projekt, das laut Maurer für den Frauenfußball enorm wichtig ist. „Es ist gut, dass die Spielerinnen eine Plattform bekommen. Man sieht daran ja auch, dass auch vielen Frauen der Fußball gefällt.“
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