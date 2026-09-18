„Glaube schon, dass wir den Titel holen können!“

Die 19-jährige Offensivverteidigerin traut ihrem Team dieses Mal den ganz großen Wurf zu. „Ich glaube schon, dass wir in dieser Saison den Meistertitel holen können“, erklärte sie zuversichtlich und fügte hinzu, dass auch der Trainerwechsel positiv wirkte. „Der Unterschied zur Vorsaison ist groß, und auch das Training hat sich verändert. Man hat das Gefühl, dass bei vielen Spielerinnen eine neue Freude aufgekommen ist“, schilderte Maurer, die neben ihrer Position in der Verteidigung auch auf dem Flügel einsetzbar ist und nach ihrer schweren Bänderverletzung im Vorjahr wieder vollständig fit aufläuft.