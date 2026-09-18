Für Olympia! Zwei Jahre Pause vom Harvard-Studium

Vielfachbelastung war zu viel!

Wie man Wien gesehen hatte, war die Vielfachbelastung mit Studium, Sport und Musik einfach zu viel für ihn. „Wenn ich meinen nächsten Marathon laufe, muss in der Vorbereitung alles stimmen – mit den Umfängen im Training, mit dem Schlaf, mit der Erholung. Da will ich dann alles richtig machen.“ Fix ist für 2027 bis her nur, dass er wieder den Halbmarathon in Houston läuft. Wo er dann im Frühling im Marathon startet, ist noch vollkommen offen. Es soll aber der Startschuss sein in Richtung Los Angeles 2028. Frei vom Druck des Studiums in Harvard.