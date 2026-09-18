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Rekordler Aaron Gruen

Für Olympia! Zwei Jahre Pause vom Harvard-Studium

Sport-Mix
18.09.2026 14:22
Aaron Gruen vor der Halbmarathon-WM in Kopenhagen
Aaron Gruen vor der Halbmarathon-WM in Kopenhagen(Bild: Olaf Brockmann)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Mit einem Quartett ist Österreich bei den World Athletics Road Running Championships in Kopenhagen vertreten. Den Auftakt macht Risa Redlinger am Samstag im 5-km-Rennen, am Sonntag sind Julia Mayer sowie Aaron Gruen und Timo Hinterndorfer im Halbmarathon am Start. Schon zuvor gab es höchst interessante News von Aaron Gruen. 

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Ab Jänner lässt er sein Studium an der Harvard Medical School für zwei Jahre ruhen, um sich in Hinblick auf Olympia 2028 ganz auf den Marathon konzentrieren zu können!

Rekorde von Redlinger und Mayer?
Aber der Reihe nach! Lisa Redlinger, die bei der EM in Brimingham über 5000 m als 17. weit unter Wert geschlagen wurde, will an ihren großartigen Rekord im 5-km-Straßenlauf im Rahmen des Vienna City Marathons (15:34) anknüpfen. „Mein Ziel ist es, diesen Rekord zu unterbieten und eine Top-Platzierung zu erreichen!“ In dem Weltklassefeld könnte der Vorarlbergerin auf der bekannt schnellen Strecke in Kopenhagen beides gelingen, sogar ein Platz in den Top 15 scheint möglich.

Lisa Redlinger,
Lisa Redlinger,(Bild: GEPA)

Richtung Rekord dürfte es auch für Julia Mayer im Halbmarathon gehen. Sie scheint in der Form zu sein, ihre Bestmarke von 1:11:09 verbessern zu können. Das Frauen-Feld im Halbmarathon ist extrem gut besetzt. „Mit einer Platzierung in den Top 30 oder 40 wäre ich schon sehr zufrieden“, sagt Julia Mayer, die als Zehnte im Marathon bei der EM in Birmingham für Furore gesorgte hatte.

Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: ÖLV / amri.sports)

„Schlimmstes Rennen meines Lebens!“
Aaron Gruen hatte nach seiner Aufgabe beim Vienna City Marathon auf einen Start in Birmingham verzichtet. War das im Rückblick eine richtige Entscheidung? Aaron Gruen: „Ja! Nach Wien war ich in einem psychischen Tief. Ich war auch mental nicht in der Form, in Birmingham einen Marathon laufen zu können. In Wien ging es mir wirklich schlecht, es war wahrscheinlich das schlimmste Rennen meines Lebens. Deshalb war es eine gute Idee, hier in Kopenhagen den Halbmarathon zu laufen.“

Aaron Gruen bei der WM-Akkreditierung
Aaron Gruen bei der WM-Akkreditierung(Bild: Olaf Brockmann)

Der Wind als Spielverderber?
In welcher Form er jetzt ist, könne er nicht genau einschätzen. Aaron Gruen, der am Donnerstag aus Harvard angereist war, sagt: „Meine Einheiten, meine Workouts waren vom Tempo her wie vor dem Rekord in Houston, vielleicht sogar etwas besser. Aber ich weiß nicht, wie sich die letzte kurze Trainingspause bemerkbar macht und wie mein Körper den Zeitunterschied verdaut.“ Von den Temperaturen scheint es für Sonntag zu passen, höchstens der Wind könnte ein Spielverderber für eine Topzeit sein. Ob er seinen Rekord von 1:01:14 unterbieten kann, steht in den Sternen.

Pause nach den ersten Staatsexamen
Aber seine sportliche Zukunft steht nicht mehr in den Sternen! Erstmals konkretisierte er seine Pläne für die nächsten Jahre! Aaron Gruen: „Sobald ich Mitte Dezember meine erstes (von drei) Staatsexamen geschrieben habe, bin ich für zwei Jahre vom Studium frei. Ab Jänner 2029 möchte ich mich dann auf den Hochleistungssport konzentrieren. Gleichzeitig möchte ich in einem reduzierten Umfang weiterhin etwas wissenschaftlich arbeiten.“ Das habe dann nichts mehr mit dem höchst anspruchsvollen Studium an der Harvard Medical School zu tun.

Aaron Gruen im Zielraum der WM
Aaron Gruen im Zielraum der WM(Bild: Olaf Brockmann)

Vielfachbelastung war zu viel!
Wie man Wien gesehen hatte, war die Vielfachbelastung mit Studium, Sport und Musik einfach zu viel für ihn. „Wenn ich meinen nächsten Marathon laufe, muss in der Vorbereitung alles stimmen – mit den Umfängen im Training, mit dem Schlaf, mit der Erholung. Da will ich dann alles richtig machen.“ Fix ist für 2027 bis her nur, dass er wieder den Halbmarathon in Houston läuft. Wo er dann im Frühling im Marathon startet, ist noch vollkommen offen. Es soll aber der Startschuss sein in Richtung Los Angeles 2028. Frei vom Druck des Studiums in Harvard.

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