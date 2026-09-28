Bei starken Knieschmerzen trotzdem keine OP?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Herta F. (62): „Ich tanze gerne und leide an starken Schmerzen im Kniegelenk. Eine Operation möchte ich derzeit nicht. Welche anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es?“
Dr. Reinald Brezovsky, FA für Neurochirurgie, Spezialist für Schmerztherapie aus Wien: Wichtig ist die genaue Abklärung der Beschwerden mittels klinischer Untersuchung sowie einer Magnetresonanztomografie! Sollte nur eine Überlastung aber kein Meniskus- oder Bandschaden vorliegen, können sanfte Methoden wie das kalte Rotlicht der REPULS-Lampe oder der sanfte Wechselstrom der Hochtontherapie durchaus gute Ergebnisse liefern.
Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.
Die elektromagnetischen Wellen des kalten Rotlichts spalten Leukotriene, das sind Eiweißstoffe, die als Entzündungsmediatoren fungieren. Das Bekämpfen der Entzündung ist oft der Schlüssel zur Schmerzfreiheit. Die Strombehandlungen fördern zusätzlich die Durchblutung und damit die Mobilität. Auch Akupunktur und Elektroakupunktur können zusätzlich helfen.
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