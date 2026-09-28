Bei starken Knieschmerzen trotzdem keine OP?

Dr. Reinald Brezovsky, FA für Neurochirurgie, Spezialist für Schmerztherapie aus Wien: Wichtig ist die genaue Abklärung der Beschwerden mittels klinischer Untersuchung sowie einer Magnetresonanztomografie! Sollte nur eine Überlastung aber kein Meniskus- oder Bandschaden vorliegen, können sanfte Methoden wie das kalte Rotlicht der REPULS-Lampe oder der sanfte Wechselstrom der Hochtontherapie durchaus gute Ergebnisse liefern.