Gehirntraining: Mit „Köpfchen“ bis ins hohe Alter

Im Laufe der Jahre verändert sich das Denkorgan. Besonders im sogenannten Temporallappen (TLL), jenem Bereich des Gehirns, der als Schaltzentrale für das Gedächtnis gilt, nimmt die Dichte der Nervenzellen ab etwa dem 60. Lebensjahr ab. Es ist aber nie zu spät, sein Gehirn zu trainieren.
Es gilt das Motto: Füttern und Fordern. Das Gehirn besitzt nämlich die Fähigkeit, sich bis ins hohe Alter hinein neu zu vernetzen. Wer geistig beweglich bleiben will, muss sein Gehirn jedoch wie einen Muskel trainieren. Einerseits durch intensive mentale Herausforderungen wie das Erlernen neuer Fähigkeiten wie einer Sprache, einem Musikinstrument oder das Meistern komplexer Hobbys.
Lernen, Bewegung und soziale Bindungen
Weiters durch körperliche Bewegung, welche die Durchblutung ankurbelt und die Neubildung von Nervenverbindungen im Gehirn fördert. Ebenfalls wichtig: Soziale Bindungen, die mit intensiven Gesprächen und Zusammensein die grauen Zellen emotional und geistig fordern.
Neben dem Lebensstil rückt auch die Ernährung stärker in den Fokus. Im Zentrum der Altersforschung steht die Autophagie. Darunter versteht man körpereigene Aufräumprozesse, bei dem Zellen beschädigte Bestandteile abbauen und recyceln. Mit dem Alter lässt diese Selbstreinigung nach.
Daher schwören viele auf Fastenperioden in ihrem Alltag: Entweder der regelmäßige Verzicht auf das Abendessen oder das System 16:8, bei dem nur im Zeitfenster von acht Stunden gegessen wird. Studien zeigen, dass regelmäßige Fastenperioden die Lernfähigkeit des Gehirns verbessern und Nervenzellen widerstandsfähiger gegen Stress machen.
Bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe ahmen im Körper die Wirkung des Fastens nach und aktivieren die Autophagie. Dazu zählen z.B. Polyphenole aus dunkeln Beeren, Spermidin aus Weizen oder Pilzen, Kurkumin sowie Fette aus Nüssen oder Fischen.
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