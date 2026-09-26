Gehirntraining: Mit „Köpfchen“ bis ins hohe Alter

Es gilt das Motto: Füttern und Fordern. Das Gehirn besitzt nämlich die Fähigkeit, sich bis ins hohe Alter hinein neu zu vernetzen. Wer geistig beweglich bleiben will, muss sein Gehirn jedoch wie einen Muskel trainieren. Einerseits durch intensive mentale Herausforderungen wie das Erlernen neuer Fähigkeiten wie einer Sprache, einem Musikinstrument oder das Meistern komplexer Hobbys.