Gänsehaut! ÖFB-Debütant schreibt Geschichte

Der Tiroler wurde am Vortag von Teamchef Ralf Rangnick über seinen Einsatz informiert. „Ich war sehr überrascht“, erzählte der Teenager. Etwas Nervosität habe er aber nur beim Aufwärmen verspürt. „Einfach Kopf ausschalten und durchziehen“, habe seine Devise gelautet, meinte der Keeper nach dem Schlusspfiff. „Das Gegentor nervt mich, aber im Großen und Ganzen war das Spiel, das ich gemacht habe, ganz okay. Und von der Mannschaft war es sensationell.“