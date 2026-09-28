Glitzer, Glamour und viel nackte Haut bei MTV VMAs

Viel Glitzer, noch mehr Glamour und natürlich auch jede Menge nackte Haut: Für die MTV Video Music Awards haben sich die Promis ordentlich ins Zeug gelegt. Wir haben die Hingucker und schrägsten Looks für Sie gesammelt.
Taylor Swift durfte am Sonntagabend nicht nur die begehrtesten Preise mit nach Hause nehmen – unter anderem für das Video des Jahres –, sie war am Red Carpet auch DER Blickfang schlechthin.
Die Sängerin kam in einem Glamour-Look von Tamara Ralph Couture in Schwarz und Silber, der im Blitzlichtgewitter der Fotografen glitzerte, was das Zeug hielt und der mit aufregenden Details begeisterte.
Highlight von Swifts Look war aber etwas ganz anderes: ihr Ehering sowie ihr XXL-Verlobungsring, der an ihrer linken Hand funkelte.
Glitzer, Glitzer, Glitzer!
Mehr Glitzer geht nicht! Paris Hilton erschien in einem schillernden, super kurzen Silber-Style von The Blondes mit Cut-Outs und wohl DEN Overknee-Stiefeln des Abends. An diesem Look kam man einfach nicht vorbei!
Da hatte selbst Schwester Nicky Hilton, die ebenfalls in einem silbernen Glitzerkleid von The Blonds gekommen war, (fast) das Nachsehen ...
Auch Sängerin Raye hatte sich für ihren großen Auftritt bei den MTV VMAs für ein funkelndes Kleid entschieden. Die 28-Jährige sah in ihrer Robe mit Wasserfall-Ausschnitt und Blütenranken von Georges Hobeika Couture einfach wunderschön aus.
Weniger ist mehr
Sängerin Charli XCX setzte hingegen ihren nackten Bauch in Szene und gewährte in ihrem Look von Saint Laurent by Anthony Vaccarello auch obenrum tiefe Einblicke.
Noch mehr nackte Haut gab es bei Schauspielerin Teyana Taylor zu sehen. Die 35-Jährige trug ein Netzkleid mit auffälligen Feder-Details von Zuhair Murad Couture, das zudem bis zum Bauchnabel offen stand. Wow!
Ebenfalls top: der Look von Sängerin JoJo, die in einem Glitzer-BH kam, den sie zu einem schwarzen Rock mit funkelnden Details kombinierte.
XXL-Cape und Transparenz
Mit diesem feuerroten Fake-Fur-Cape von Quine Li war Sängerin Lisa definitiv einer der Hingucker des Abends. Dabei war das längst nicht das einzige Highlight ihres Looks. Denn ihren voluminösen Umhang mit Mega-Schleppe kombinierte die 29-Jährige mit einem transparenten Kleid von The Attico.
Wer konnte an diesem Abend noch glänzen? Klicken Sie sich hier durch noch mehr aufsehenerregende Promi-Looks vom roten Teppich der MTV VMAs:
Preisregen für Taylor Swift
Die Trophäen-Show in Los Angeles wurde erstmals von Rapper Snoop Dogg moderiert, zu den Preisträgern zählten unter anderem Taylor Swift, Madonna und Ariana Grande.
Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.
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