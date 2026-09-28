Glitzer, Glamour und viel nackte Haut bei MTV VMAs

Die Sängerin kam in einem Glamour-Look von Tamara Ralph Couture in Schwarz und Silber, der im Blitzlichtgewitter der Fotografen glitzerte, was das Zeug hielt und der mit aufregenden Details begeisterte.

Highlight von Swifts Look war aber etwas ganz anderes: ihr Ehering sowie ihr XXL-Verlobungsring, der an ihrer linken Hand funkelte.