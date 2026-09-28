„Wir wollen endlich Hochwasser-Schutz am Fluss!“

Zu dem Zeitpunkt war das Wasser noch 50 Meter vom Haus der Familie entfernt. Auch Bürgermeisterin von Atzenbrugg Beate Jilch beobachtete in Sorge gemeinsam mit den Einsatzkräften, wie die Wasserpegel stiegen. „Als die Dämme dann durchbrachen, waren die Häuser nicht mehr betretbar.“ Dass die Dämme der Perschling, die bei Zwentendorf aus der Donau entspringt, besser gesichert werden, war aber schon lange vor 2024 im Gespräch. „Es ist verantwortungslos, dass es bis heute noch keinen Baustart gegeben hat!“, spricht sich Frau Blaha den Schmerz von der Seele. Der Schaden an ihrem Haus summierte sich auf nach der Katastrophe auf 300.000 Euro. Ein zweites Mal wäre eine Schadenssumme wie diese nicht stemmbar.