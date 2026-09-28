Kaugummiautomaten: Nostalgie mit Dreh

Es ist nur ein kurzer Dreh, doch für einen Moment liegt darin die ganze Spannung eines kleinen Glücksspiels. Die Münze verschwindet im Schlitz, der Griff setzt sich mit einem metallischen Klicken in Bewegung, und irgendwo im Inneren des Automaten beginnt es zu rattern. Dann fällt ein bunter Kaugummi oder eine kleine Plastikkugel mit Inhalt in die Ausgabeschale. Ein Vorgang, der noch für viele untrennbar mit ihrer Kindheit verbunden ist. Mechanische Wandautomaten gehörten einst ganz selbstverständlich zum Straßenbild. Sie hingen an Hauswänden, neben Geschäften oder entlang des Schulwegs und versprachen für etwas Kleingeld eine kleine Süßigkeit oder eine Spielfigur. Strom brauchten diese Geräte dafür nicht. Ein Münzeinwurf setzte über den Drehgriff eine rein mechanische Vorrichtung in Gang, die eines der Produkte freigab. Gerade diese einfache Technik machte die Automaten robust und über Jahrzehnte funktionsfähig.