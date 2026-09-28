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Nach Meister-Ansage

Trotz Fehlstart: „Es wird keine Krise ausbrechen“

Handball
28.09.2026 05:30
Das Derby gegen die Füchse hat die Lipizzanerheimat rund um Pavle Petrovic (re.) verloren. Es ...
Das Derby gegen die Füchse hat die Lipizzanerheimat rund um Pavle Petrovic (re.) verloren. Es war die dritte Pleite in Folge.(Bild: CAPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Mit großen Ambitionen waren die Handballer der HSG Lipizzanerheimat in die neue HLA-Saison gestartet. Nach der Verpflichtung von fünf neuen Legionären galten die Weststeirer schnell als ein Titelmitfavorit. Nach vier Runden zum Saisonstart stehen allerdings drei Niederlagen zu Buche. Das müsste besser sein...

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Sogar das Wörtchen Meistertitel geistert durch die Hallen der Weststeiermark. Immerhin will es Präsident Otto Kresch noch einmal wissen, hat große Ambitionen mit den Handballern der HSG Lipizzanerheimat.

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