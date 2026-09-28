Trotz Fehlstart: „Es wird keine Krise ausbrechen“

Mit großen Ambitionen waren die Handballer der HSG Lipizzanerheimat in die neue HLA-Saison gestartet. Nach der Verpflichtung von fünf neuen Legionären galten die Weststeirer schnell als ein Titelmitfavorit. Nach vier Runden zum Saisonstart stehen allerdings drei Niederlagen zu Buche. Das müsste besser sein...