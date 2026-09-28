Seitenhieb gegen Zverev: Legende sorgt für Lacher

Als Andre Agassi sich über ihn lustig machte, musste auch Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev herzlich lachen. Denn nachdem der zweimalige Grand-Slam-Sieger Team Europa am Sonntag beim Laver Cup zum Prestigeerfolg gegen die Weltauswahl geführt hatte, konnte sich der frühere Weltranglistenerste Agassi bei seiner Gratulation an das Gewinnerteam einen witzigen Seitenhieb gegen Zverev nicht verkneifen.
„Sascha, herzlichen Glückwunsch zu einem verrückten Jahr. Ich weiß, wie wichtig dir dein erster Grand-Slam-Titel war“, sagte Agassi, Kapitän der Weltauswahl. Der Sieg von Zverev in Paris sei auch für ihn wichtig gewesen. „Denn sonst könnte ich mir wieder deine Pressekonferenzen anhören, bei denen du gesagt hast: ‘Warum verliere ich immer? Ich bin nur der Drittbeste der Welt, ich bin grottenschlecht‘“, scherzte Agassi und machte eine weinerliche Geste Richtung Zverev.
Der 29-jährige Deutsche lachte aber wie die tausenden Zuschauer in der Londoner O2-Arena über die kleine Comedy-Einlage des achtmaligen Grand-Slam-Champions.
Zverev fixierte Sieg
Zverev, der mit dem Triumph bei den US Open seinen zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert hatte, holte durch das 7:6(3) und 6:3 gegen den US-Amerikaner Learner Tien die entscheidenden Punkte für seine Mannschaft. In der neunten Auflage des Show-Events triumphierte Europa zum sechsten Mal.
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