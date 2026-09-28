Seitenhieb gegen Zverev: Legende sorgt für Lacher

„Sascha, herzlichen Glückwunsch zu einem verrückten Jahr. Ich weiß, wie wichtig dir dein erster Grand-Slam-Titel war“, sagte Agassi, Kapitän der Weltauswahl. Der Sieg von Zverev in Paris sei auch für ihn wichtig gewesen. „Denn sonst könnte ich mir wieder deine Pressekonferenzen anhören, bei denen du gesagt hast: ‘Warum verliere ich immer? Ich bin nur der Drittbeste der Welt, ich bin grottenschlecht‘“, scherzte Agassi und machte eine weinerliche Geste Richtung Zverev.