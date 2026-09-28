Nepal: Helfer zeichnen verheerendes Bild über Lage

Zerstörte Wasserleitungen, Menschen in Zelten und kilometerlange Wege für Trinkwasser: Nach der verheerenden Sturzflut im nepalesischen Trishuli-Flusstal sind rund 93.000 Menschen auf Hilfe angewiesen. Mitten im Einsatz ist Michael Wolf vom Österreichischen Roten Kreuz. Der „Krone“ schildert er die schwierige Lage vor Ort!