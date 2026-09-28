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Und EM-Stars in Wien?

Ajax-Legende will Totti & Co. am Wörthersee sehen!

Fußball National
28.09.2026 06:57
Ronald de Boer (r.) gegen den Kärntner Ex-Nationalspieler Gilbert Prilasnig.
Ronald de Boer (r.) gegen den Kärntner Ex-Nationalspieler Gilbert Prilasnig.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Holland-Star Ronald de Boer (56) schwärmt im Gespräch mit der „Krone“ vom Wörthersee und spitzt jetzt auf ein besonderes Turnier hier. Der Veranstalter des Ronaldinho-Matches, Yunus Emre Akkaya, hätte Interesse – und will nächstes Jahr auch EM-Legenden nach Wien bringen. 

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Gut 9000 Fans hatten sich im Wörthersee-Stadion das Show-Match zwischen Ronaldinho & Friends und den „Copa Pele“-Legenden (7:7) gegönnt. Für Organisator Yunus Emre Akkaya war’s okay: „Kein lukratives Geschäft, aber auch kein Minus.“

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