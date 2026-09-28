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Team USA jubelt

Grandiose Aufholjagd vor den Augen von Trump

Sport-Mix
28.09.2026 06:24
Team USA verteidigte den Presidents Cup.
Team USA verteidigte den Presidents Cup.(Bild: AFP/JIM WATSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor den Augen von US-Präsident Donald Trump haben die besten Golfer der USA mit einer grandiosen Aufholjagd den Titel im Presidents Cup verteidigt. Die Titelverteidiger um den Weltranglistenersten Scottie Scheffler gewannen in der Nähe von Chicago gegen eine Welt-Auswahl ohne Europa.

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Der erst 21 Jahre alte Jackson Koivun holte am Finaltag den entscheidenden Punkt zum späteren 17:13-Sieg des US-Teams. Die Gastgeber waren am Schlusstag mit einem Rückstand vom 7,5:10,5-Punkten in die abschließenden zwölf Einzel gegangen.

Presidents Cup ohne europäische Spieler
Die Anwesenheit des Hobby-Golfers Donald Trump im Medinah Country Club brachte den US-Stars diesmal Glück. Im vergangenen Jahr hatte es beim Besuch des US-Präsidenten beim Ryder Cup vor den Toren New Yorks eine Enttäuschung gegeben: Die Europäer besiegten die US-Auswahl damals mit 15:13.

Der Presidents Cup wird wie der Ryder Cup alle zwei Jahre ausgetragen. Von den 16 Vergleichen gewannen die USA 14. Der einzige Sieg der Welt-Auswahl datiert aus dem Jahr 1998. 2003 trennte man sich unentschieden. Im Presidents Cup spielen zwölf US-Profis gegen ein internationales Team, bei dem aber keine europäischen Spieler am Start sind. Die Europäer treten nur im Ryder Cup gegen die USA an.

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