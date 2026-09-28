Grandiose Aufholjagd vor den Augen von Trump

Der Presidents Cup wird wie der Ryder Cup alle zwei Jahre ausgetragen. Von den 16 Vergleichen gewannen die USA 14. Der einzige Sieg der Welt-Auswahl datiert aus dem Jahr 1998. 2003 trennte man sich unentschieden. Im Presidents Cup spielen zwölf US-Profis gegen ein internationales Team, bei dem aber keine europäischen Spieler am Start sind. Die Europäer treten nur im Ryder Cup gegen die USA an.