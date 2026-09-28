Taylor Swift holte sich bei MTV VMAs Top-Preise ab

Madonna als Abräumerin des Abends

Superstar Madonna räumte bei der Gala die meisten Trophäen ab. Die 68-Jährige war mit 13 Nominierungen als Favoritin im Rennen gegangen und holte am Ende sieben Preise, darunter als Künstlerin des Jahres, für ihre Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter an dem Song „Bring your Love“ und in Sparten wie Kamera, Tanz und Album für ihr Musikvideo „Confessions II – The Film“.