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Taylor Swift holte sich bei MTV VMAs Top-Preise ab

Society International
28.09.2026 06:07
Taylor Swift durfte sich am Sonntag freuen: Sie erhielt nicht nur einen Sonderpreis für ihre ...
Taylor Swift durfte sich am Sonntag freuen: Sie erhielt nicht nur einen Sonderpreis für ihre Regiearbeit, sondern wurde bei den MTV Video Music Awards auch für das Video des Jahres ausgezeichnet.(Bild: AP/Chris Pizzello)
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Von krone.at

Taylor Swift (36) hat ihre Trophäensammlung weiter vergrößert: Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) in Los Angeles nahm die Pop-Ikone sichtlich stolz den neuen Sonderpreis für Regiearbeit entgegen und durfte sich auch über den Preis für das Video des Jahres freuen. Die Sängerin widmete ihren Preis der im August gestorbenen Country-Ikone Dolly Parton. 

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In den letzten 20 Jahren habe sie rund 60 Musikvideos gemacht, von denen sie 18 selbst geschrieben und inszeniert habe, betonte Swift. Sie würde es „wirklich lieben“, bei Musikvideos Regie zu führen.

Bereits vier „Regie“-Preise
Mit dem neuen „Artist Director Honors“-Preis sollen bahnbrechende Künstler gewürdigt werden, deren Schaffen hinter der Kamera die Möglichkeiten für Musikvideos und für visuelles Erzählen erweitert habe, hieß es zuvor in einer Mitteilung des Senders MTV.

Dakota Johnson, die in Taylor Swifts neuem Video zu sehen ist, überreichte der Sängerin ihren ...
Dakota Johnson, die in Taylor Swifts neuem Video zu sehen ist, überreichte der Sängerin ihren Preis.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Die Freude war bei Taylor Swift riesengroß.
Die Freude war bei Taylor Swift riesengroß.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards war Swift in der Vergangenheit schon sieben Mal für „Beste Regie“ nominiert und holte allein in dieser Sparte vier Preise.

Hier können Sie sich Taylor Swifts Rede bei den MTV Video Music Awards anschauen:

Weltpremiere für neues Video
Nach der Verleihung des Sonderpreises feierte Swifts Musikvideo zu ihrem neuen Song „Patient Zero“ Weltpremiere, als es während der Show gezeigt wurde.

Das Lied handelt von einer toxischen Beziehung. Die Hollywoodstars Dakota Johnson und Colin Farrell treten in dem Video als streitendes Liebespaar auf. Johnson, die Swift den Preis überreichte, pries die Musikerin als visionäre Geschichtenerzählerin.

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Swift holt sich auch Top-Preis
In diesem Jahr führte Superstar Madonna mit 13 Gewinnchancen die VMA-Riege an. Swift folgt im Wettbewerb mit elf Nominierungen, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres mit ihrem Hit „The Fate of Ophelia“. Und auch diese Auszeichnung konnte sich Swift abholen.

Auch die Trophäe für das Video des Jahres konnte sich Taylor Swift abholen. Dieses Mal von ...
Auch die Trophäe für das Video des Jahres konnte sich Taylor Swift abholen. Dieses Mal von Rapper Snoop Dogg.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Parton sei das „ultimative Showgirl“ gewesen, sagte Swift in ihrer Dankesrede am Ende der Trophäenshow in Los Angeles. Sie holte auch die VMA-Trophäe in der Sparte „Beste Regie“ für den Song „Opalite“.

Madonna als Abräumerin des Abends
Superstar Madonna räumte bei der Gala die meisten Trophäen ab. Die 68-Jährige war mit 13 Nominierungen als Favoritin im Rennen gegangen und holte am Ende sieben Preise, darunter als Künstlerin des Jahres, für ihre Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter an dem Song „Bring your Love“ und in Sparten wie Kamera, Tanz und Album für ihr Musikvideo „Confessions II – The Film“.

Madonna und Sabrina Carpenter nahmen den Preis für die beste Zusammenarbeit entgegen – hier im Video zu sehen:

  Madonna, die vor 23 Jahren ihren letzten musikalischen Live-Auftritt bei den MTV Video Music Awards hatte, eröffnete diesmal auch die Show mit einem fetzigen Medley von ihrem Album „Confessions on a Dance Floor II“.

Auch Ariana Grande ausgezeichnet
Preise gingen unter anderem auch an Sienna Spiro (Beste neue Künstlerin), Lisa (Best Pop), BTS (Song des Jahres, K-Pop, Beste Gruppe) und Ariana Grande für „hate that i made you love me“ als Song des Sommers.

Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.

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