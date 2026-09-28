Klopp nach Blamage: „Darfst du nicht verlieren!“

„Das Spiel nicht zu gewinnen, damit hätte ich leben können, aber verlieren darfst du es nicht!“ Jürgen Klopp war nach der deutschen Nations-League-Blamage gegen Griechenland bedient.
Das hat sich Jürgen Klopp sicherlich ganz anders vorgestellt! Nach dem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande kassierte die DFB-Auswahl am Sonntag bei Klopps Heimpremiere in Augsburg gegen Nations-League-Gruppe-A2-Tabellenführer Griechenland eine bittere 0:1-Niederlage.
Dass man einen tief stehenden Gegner nach nur einer gemeinsamen Woche nicht auseinanderspielen werde, sei für Klopp klar gewesen. Vor allem nach der Pause hätten die richtigen Abläufe nicht mehr gepasst. „Warum, müssen wir herausfinden“, meinte der DFB-Coach.
Sorgen macht er sich jedenfalls noch keine. „Ich bin frei vom Ergebnisdruck, solange wir die richtigen Schlüsse ziehen, der Rest ist nur eine weitere Info.“
Nur ein Punkt nach zwei Spielen
Nach zwei Nations-League-Spieltagen haben die Deutschen nur einen Zähler auf dem Konto. Die Griechen halten hingegen bei sechs Punkten, dahinter liegen die „Oranjes“ (4) nach einem 2:1 in Serbien.
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