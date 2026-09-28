Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wien

Exklusiv zur Premiere von Lügen über meine Mutter

Gewinnspiele
28.09.2026 05:00
Gesponsert
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Großes Kino, ein bewegender Stoff und ein besonderer Premierenabend in Wien: „Lügen über meine Mutter“ kommt auf die große Leinwand – und Hauptdarstellerin sowie Drehbuchautorin Rosalie Thomass reist persönlich zur Premiere nach Wien. Die „Krone“ verlost dafür 40x2 Tickets!

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Westdeutsche Provinz in den 1980er-Jahren: In einer Familie dreht sich plötzlich alles um ein Thema – das Körpergewicht der Mutter Cornelia (Rosalie Thomass). Ihr Ehemann Werner (Golo Euler) ist zunehmend davon überzeugt, dass ihr vermeintliches Übergewicht schuld an allem sei, was ihm im Leben versagt bleibt: beruflicher Erfolg, sozialer Aufstieg und Anerkennung. Mittendrin steht Tochter Ela (Elise Lindner), die immer stärker zwischen ihre Eltern gerät. Während ihr Vater versucht, auch ihre Sicht auf die Mutter zu beeinflussen, stellt sich zunehmend die Frage: Was ist eigentlich die Wahrheit – und wer belügt hier wen?

(Bild: © Frank Dicks)
(Bild: © Frank Dicks)
(Bild: © Frank Dicks)

Regisseur Aron Lehmann inszeniert mit „Lügen über meine Mutter“ eine berührende Geschichte über Familie, Selbstbestimmung und den Mut, sich gegen persönliche und gesellschaftliche Erwartungen zu behaupten. Grundlage ist der gleichnamige Bestseller von Daniela Dröscher, der 2022 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand.

Exklusiv bei der Wien-Premiere dabei
Die „Krone“ verlost 40x2 Tickets für die Premiere von „Lügen über meine Mutter“ am 8. Oktober um 18.30 Uhr im Village Cinema in Wien. Für einen besonderen Premierenmoment sorgt Rosalie Thomass, die an diesem Abend persönlich vor Ort sein wird. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gemeinsam mit einer Begleitperson bei diesem besonderen Kinoabend dabei sein! Teilnahmeschluss ist der 2. Oktober, 09:00 Uhr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
28.09.2026 05:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
93.446 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
85.392 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
73.712 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1504 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
887 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf