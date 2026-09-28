Exklusiv zur Premiere von Lügen über meine Mutter

Westdeutsche Provinz in den 1980er-Jahren: In einer Familie dreht sich plötzlich alles um ein Thema – das Körpergewicht der Mutter Cornelia (Rosalie Thomass). Ihr Ehemann Werner (Golo Euler) ist zunehmend davon überzeugt, dass ihr vermeintliches Übergewicht schuld an allem sei, was ihm im Leben versagt bleibt: beruflicher Erfolg, sozialer Aufstieg und Anerkennung. Mittendrin steht Tochter Ela (Elise Lindner), die immer stärker zwischen ihre Eltern gerät. Während ihr Vater versucht, auch ihre Sicht auf die Mutter zu beeinflussen, stellt sich zunehmend die Frage: Was ist eigentlich die Wahrheit – und wer belügt hier wen?