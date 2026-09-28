Exklusiv zur Premiere von Lügen über meine Mutter

Großes Kino, ein bewegender Stoff und ein besonderer Premierenabend in Wien: „Lügen über meine Mutter“ kommt auf die große Leinwand – und Hauptdarstellerin sowie Drehbuchautorin Rosalie Thomass reist persönlich zur Premiere nach Wien. Die „Krone“ verlost dafür 40x2 Tickets!
Westdeutsche Provinz in den 1980er-Jahren: In einer Familie dreht sich plötzlich alles um ein Thema – das Körpergewicht der Mutter Cornelia (Rosalie Thomass). Ihr Ehemann Werner (Golo Euler) ist zunehmend davon überzeugt, dass ihr vermeintliches Übergewicht schuld an allem sei, was ihm im Leben versagt bleibt: beruflicher Erfolg, sozialer Aufstieg und Anerkennung. Mittendrin steht Tochter Ela (Elise Lindner), die immer stärker zwischen ihre Eltern gerät. Während ihr Vater versucht, auch ihre Sicht auf die Mutter zu beeinflussen, stellt sich zunehmend die Frage: Was ist eigentlich die Wahrheit – und wer belügt hier wen?
Regisseur Aron Lehmann inszeniert mit „Lügen über meine Mutter“ eine berührende Geschichte über Familie, Selbstbestimmung und den Mut, sich gegen persönliche und gesellschaftliche Erwartungen zu behaupten. Grundlage ist der gleichnamige Bestseller von Daniela Dröscher, der 2022 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand.
Exklusiv bei der Wien-Premiere dabei
Die „Krone“ verlost 40x2 Tickets für die Premiere von „Lügen über meine Mutter“ am 8. Oktober um 18.30 Uhr im Village Cinema in Wien. Für einen besonderen Premierenmoment sorgt Rosalie Thomass, die an diesem Abend persönlich vor Ort sein wird. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gemeinsam mit einer Begleitperson bei diesem besonderen Kinoabend dabei sein! Teilnahmeschluss ist der 2. Oktober, 09:00 Uhr.